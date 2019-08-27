Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как прошла встреча со спортсменами по поводу условий контрактов.

«Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону», — заявил Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».

По его словам, Союз нашел возможность поддержать спортсменов и их спонсоров, выполнив при этом и свои обязательства перед региональными федерациями. Драчев подчеркнул, что СБР пошел биатлонистам навстречу в этих моментах, таким образом и удалось достичь компромисса.

«Мы сейчас только обсуждаем, но я надеюсь, что Логинов подпишет», — сказал Драчев.

Напомним, на заседании правления СБР присутствовали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.