Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отдыхал после трех недель успешных выступлений. Спортсмен не выходил на корт с «Мастерса» в Цинциннати до старта US Open.

«Каково было неделю не играть? На самом деле, хорошо», — сказал Медведев в интервью Евроспорту. Теннисист признался, что после победы на «Мастерсе» был рад тому, что можно просто начать отдыхать и готовиться к следующему турниру без участия в матчах.

Напомним, выигранный в Цинциннати «Мастерс» стал первым в карьере Медведева. На Открытом чемпионате США он также начал с победу, его первым соперником стал индиец Праджнеш Гуннесваран. Матч завершился в трех сетах.

Во втором круге турнира «Большого шлема» россиянину предстоит сыграть с представителем Боливии Уго Дельеном.