Российский биатлонист Александр Логинов согласился подписать контракт с СБР. Вопрос был решен на заседании правления организации.

«Спасибо всем присутствующим за хороший диалог. Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением», — сказал Логинов, слова которого приводит ТАСС. Спортсмен подчеркнул, что были рассмотрены все девять пунктов контракта, по которым оставались вопросы.

Логинов отметил, что изначально речь не шла об ультиматуме: спортсмены хотели найти компромисс, и это удалось. По словам биатлониста, переговоры прошли абсолютно нормально.

Напомним, в случае отказала подписать контракт Логинов мог остаться без участия в Кубке мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачете.

Глава СБР Драчев ранее подчеркнул, что согласился пойти навстречу спортсменам.