Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, как прошла встреча с руководством Союза биатлонистов России (СБР). На заседании правления организации решился вопрос с подписанием контрактов на новый сезон.

«Все были настроены на конструктивный диалог, и все проблемы, которые нас волновали, нашли, наконец, какое-то логическое заключение», — сказал Малышко, слова которого приводит «Р-Спорт». Биатлонист отметил, что была выбрана тактика уважения.

Малышко подчеркнул, что руководство услышало спортсменов, а спортсмены — руководство. Все настроены на дальнейшую работу, обсуждение прошло нормально. По словам биатлониста, удалось уладить практически все вопросы.

Напомним, помимо Малышко, на встрече присутствовали Александр Логинов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.