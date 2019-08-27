Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и североирландским «Линфилдом» будет обслуживать бригада судей из России.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главный арбитром встречи назначен Сергей Иванов, линейными судьями станут россияне Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертым судьей станет Сергей Лапочкин.

Отметим, матч пройдет 29 августа в азербайджанском Баку и начнется в 19:00 по московскому времени. В первой игре победу в Северной Ирландии одержал «Линфилд» со счетом 3:2.

Напомним, в этот же день ответный матч проведет московский «Спартак», которому предстоит встретиться с португальской «Брагой». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:15 по местному времени. В первой встрече португальцы одержали победу со счетом 1:0.