Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова временно отстранена за использование запрещенного вещества.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, спортсменку подозревают в использовании допинга. Ранее ее уже подозревали употреблении запрещенных веществ два года назад.

Отметим, Арзамасова является чемпионкой мира в беге на 800 метров и победительницей чемпионата Европы 2014 года в той же дисциплине.

Ранее другой российский легкоатлет, Сергей Бакулин, соревнующийся в спортивной ходьбе, получил дисквалификацию на восемь лет, поскольку нарушал антидопинговые правила. Как сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), отстранение Бакулина будет начинаться от 3 апреля 2019 года.