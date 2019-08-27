Драчев: Для спортсменов 2-3 евро за такси — не те проблемы, которые нужно обсуждать

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о логистике и других организационных вопросах, которые проговаривались на встрече со спортсменами.

По словам Драчева, не всегда проблемы возникали по вине СБР, потому что не только Союз биатлонистов России отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Драчев рассказал, что в СБР объяснили спортсменам, как все организуется, они все поняли, и у них больше вопросов нет. Он добавил, что вопросы экипировки, трансферов и размещения — общие, и за них отвечает не только президент.

«Мы сейчас скорректируем работу, чтобы стало удобней. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идёт речь о такси, двух-трех евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что СБР договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20. Сегодня состоялось заседание правления организации, на котором присутствовали Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев