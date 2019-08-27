Бывший футболист и видеоблогер Евгений Савин рассказал, как принял участие в договорном матче.

По словам Савина, была история, когда ему было 19 лет, и его тогда никто не знал. Футболист играл за «Томь» против «Кубани» на выезде на Кубок. Савин рассказал, что в том матче он забил при счете 0:2 в пользу соперника. Гол был красивым — метров с 25 в девятку, однако никто из партнеров по команде не радовался.

«В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», — сказал Савин в программе «Вопрос Ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

Отметим, вероятно, экс-футболист имел в виду матч 1/16 финала Кубка России сезона-2004/05. Тогда Савин забил «Кубани» на 89-й минуте. Главным арбитром той встречи был Станислав Сухина. Однако, как говорит футболист, он забил при счете 0:2, а судя по протоколу матча, в момент его гола «Кубань» вела 3:0.