Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что испытывает недовольство по поводу своей внешности.

Спортсменка пошутила, что рассчитывает на завершение полового созревания. «Лучше бы он (пубертатный период — прим.) вернулся и завершил начатое. Пока же я выгляжу как неприправленная курица», — написала японка на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 27 августа, Осака начнет выступление на открытом чемпионате США. В первом круге её соперницей станет российская спортсменка Анна Блинкова. Победительница матча выйдет во второй круг, где встретится либо с австралийкой Астрой Шармой, либо с Магдой Линетт из Польши.

Осака является действующей чемпионкой US Open, в прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.