Американский боец UFC Тони Фергюсон в очередной раз пошутил над российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. На своей странице в «инстаграме» он опубликовал видеоролик, в котором напомнил о срыве боя в 2017 году.

В мультипликационном ролике Фергюсон подносит Хабибу тарелку с тирамису. «Погодите, это не вторник? Который час? Время тирамису на день раньше! Это должно свести с ума старого слизняка», — написал американец под публикацией.

Напомним, в 2017 году бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым не состоялся, так как российский боец не успел согнать вес к поединку. После этого американец неоднократно называл Хабиба «толстым тирамису». Фергюсон утверждает, что за пару недель до боя Нурмагомедов ел именно этот десерт.

Следующий бой с участием Хабиба состоится 7 сентября в Абу-Даби, его соперником станет Дастин Порье.