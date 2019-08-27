Тренерский штаб сборной Шотландии огласил состав команды, который примет участие в матчах против национальных команд России и Бельгии.

Список футболистов опубликовал официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

Во вратарской линии Шотландию представляют Крэйг Макгилливрэй из «Портсмута», Дэвид Маршалл из «Уигана» и Джон Маклафлин из «Сандерленда».

В защите против россиян и бельгийцев получат шанс сыграть Лиам Купер из «Лидса», Грант Хэнли из «Норвича», Чарли Малгрю из «Уигана», Стивен О’Доннелл и Грег Тэйлор из «Килмарнока», Лиам Палмер из «Шеффилд Уэнсдей» и Эндрю Робертсон из «Ливерпуля».

В линию полузащиты Стив Кларк выбрал Стюарта Армстронга из «Саутгемптона», Райана Кристи и Каллума Макгрегора из «Селтика», Райана Джека из «Рейнджерс», Джона Макгинна из «Астон Виллы», Кенни Маклина из «Норвича», Скотта Мактомини из «Манчестер Юнайтед» и Роберта Снодграсса из «Вест Хэма».

В нападении за шотландцев смогут сыграть Джеймс Форрест из «Селтика», Райан Фрейзер из «Борнмута», Оли Макберни из «Шеффилд Юнайтед», Стивен Нэйсмит из «Хартс», Мэтт Филлипс из «Вест Бромвича» и Джонни Расселл из «Спортинг Канзас Сити».

Ранее составом команды на матч против Шотландии и Казахстана поделилась сборная России.

Кроме того, российский футбольный союз опубликовал график подготовки сборной России к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.