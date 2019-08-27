Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала идею сделать фигуристку Евгению Медведеву послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.

Журова подчеркнула, что Медведева не просто зимняя спортсменка, а серебряный призер Олимпиады. По мнению экс-спортсменки, весь мир знает Медведеву лучше, чем кого-либо. Тем более, что она защищала российских спортсменов перед Играми в Пхенчхане, куда сборная отправилась под нейтральным флагом.

«Почему бы ей не стать членом МОК по квоте спортсменов? Туда выдвигаются именно на Олимпиаде», — заявила Журова, слова которой приводит sportsdaily.ru.

Напомним, сегодня, 27 августа, Медведева приняла участие в пресс-конференции вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.