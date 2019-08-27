Тищенко будет готовить Фьюри к поединку с Уаллином

Российский боксер Евгений Тищенко будет готовить британского тяжеловеса Тайсона Фьюри в течение его подготовки к предстоящему поединку против шведа Отто Уаллина.
Об этом сообщает «Р-Спорт», который приводит слова пресс-службы RCC Boxing Promotions. Как сообщили в организации, россиянин вылетел в Великобританию, чтобы оказать помощь Фьюри в качестве спарринг-партнера.
Ранее стало известно, что определился следующий соперник британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри. Им станет шведский боксер Отто Уаллин, поединок состоится 14 сентября в Лас-Вегасе. Фьюри в этом поединке призван заменить Сауля Альвареса.