Континентальная хоккейная лига внесла поправки в регламент, согласно которым клубы больше не смогут расторгать контракты с игроками, сохраняя при этом на них права.

В новой версии регламента Лиги в статью 8 «Ограниченно свободный агент» добавили девятый пункт, который запрещает расторгать контракт с ограниченно свободными агентами по соглашению сторон, сохраняя при этом них права.

После этих изменений в том случае, если игрок в период с 1 по 30 апреля получит и примет квалификационное предложение от клуба, а затем клуб и игрок по соглашению сторон разорвут соглашение, на основании которого это предложение было совершено, клуб потеряет спортивные права на игрока, и ему присвоят статус «Неограниченно свободный агент».

Ранее таким образом петербургский СКА сохранил права на защитника Владислава Гаврикова и нападающего Никиту Гусева, которые расторгли контракты с петербуржцами по соглашению сторон, чтобы переехать в НХЛ.

СКА воспользовался лазейкой, сделав квалификационное предложение игрокам, находящимся в статусе «Ограниченно-свободный агент», а затем расторгнул с ними контракт.