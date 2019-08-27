Сборная России сыграет с Испанией последний товарищеский матч перед ЧМ-2019

Мужская сборная России по баскетболу проведет заключительный товарищеский матч против национальной команды Испании в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча, которая пройдет в китайском Нинбо, начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее россияне уже провели одну товарищескую встречу в Китае, против команды Аргентины. Игра завершилась разгромным поражением подопечных Сергея Базаревича со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26). Сборная России проиграла три из четырех четвертей, а исход встречи определили первая и заключительная часть матча, когда аргентинцы сумели выиграть с преимуществом в десять очков.

В окончательный состав сборной России войдут 12 баскетболистов. После турнира Нинбо Базаревич отцепит двух игроков, которые вернутся на родину.