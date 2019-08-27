Волонтерский центр СПБГЭУ, на базе которого реализуется волонтерская программа чемпионата Европы по футболу 2020 года, провел день открытых дверей для прессы. Турнир пройдет в 12 городах Европы, и Петербургу посчастливилось войти в их число.

Представители СМИ получили возможность увидеть, как происходит отбор кандидатов, а также пообщались с руководителями и работниками центра. На вопросы журналистов ответили руководитель волонтерской программы Евро-2020 Александр Максимов и начальник волонтерского центра СПБГЭУ Сергей Рябов.

Работа волонтерского центра не прерывалась: в это же время кандидаты заполняли анкеты и проходили интервью. Для иногородних жителей России и иностранных кандидатов организованы интервью по скайпу — их также проводят параллельно с очными собеседованиями.

На данный момент подано уже свыше 4800 заявок, на одну позицию претендуют около пяти человек. Всего будет отобрано около тысячи волонтеров — и так в каждом из 12 городов-хозяев. Прием заявок остановится ранее, чем планировалось — стать кандидатом в волонтеры можно будет до 12 сентября.

Окончательный список волонтеров, а также члены резерва будут определены в январе 2020 года, после чего выбранные счастливчики начнут обучение.

Nevasport представляет фоторепортаж из Волонтерского центра Евро-2020: