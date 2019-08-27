Французский защитник Адиль Рами официально стал футболистом турецкого «Фенербахче».

Об этом сообщает сайт стамбульского клуба. Отмечается, что контракт с французом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, последним клубом защитника был «Марсель», который расторг с ним соглашение из-за того, что в мае Рами пропустил тренировку и вместо занятия отправился на съемки развлекательного шоу.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 Рами провел в составе «Марселя» 21 встречу и отличился одним забитым мячом.

Ранее «Фенербахче» расстался с защитником сборной России Романом Нойштедтером, который перешел в московское «Динамо». Стороны заключили контракт сроком на один год.

В минувшем сезоне российский защитник отыграл 31 матч за «Фенербахче» и записал себе в актив два забитых мяча.