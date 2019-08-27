Три иностранных футболиста петербургского «Зенита» получили приглашения в свои национальные команды.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что полузащитник Роберт Мак в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 проведет матчи против сборных Хорватии и Венгрии в составе команды Словакии 6 и 9 сентября.

За сборную Словении может сыграть защитник Миха Мевля, который готовится в расположении сборной к матчам с Польшей и Израилем.

Вильмар Барриос в составе сборной Колумбии проведет две товарищеские встречи против национальных команд Бразилии и Венесуэлы 7 и 11 сентября.

Ранее составом команды на матч против Шотландии и Казахстана поделилась сборная России. Кроме того, список игроков на игры с Россией и Бельгией озвучила сборная Шотландии.