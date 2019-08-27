Футбольный клуб «Краснодар» начал ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча проходит на стадионе «Краснодар».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.

Квалификационную встречу обслуживает словенский судья Дамир Скомина. Ему помогают Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери назначен Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.

Первая встреча в этом противостоянии прошла в Пирее 21 августа, неделю назад, и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса», авторами голов стали Мигель Герреро, Лазарь Ранджелович и Даниэл Поденсе.

Для прохода в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодару» необходимо забить минимум четыре мяча — это даст возможность сыграть дополнительное время и серию пенальти, пяти забитых мячей в основное время хватит для прохода в следующий раунд.