Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что может плохо повлиять на психологическое состояние бойца перед поединком против Дастина Порье.

Перед выступлением Хабиба свои поединки проведут несколько его друзей и партнеров по тренировочному процессу, и Нурмагомедов признавался, что это будет для него отвлекающим фактором.

По словам Мендеса, которые приводит «Р-Спорт», это важный момент, и если у кого-нибудь из них что-то пойдет не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды».

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.