Российский нападающий клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко согласовал с московским ЦСКА условия личного контракта и может в ближайшее время покинуть клуб.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Переговоры ЦСКА с «Младой» зашли в тупик, и это мешает осуществлению трансфера. По информации СМИ, сейчас чешский клуб готов продать Комличенко за 2,8 миллиона евро: «Млада-Болеслав» снизил цену на форварда, ранее клуб просил 4 миллиона. ЦСКА предлагает вариант с арендой форварда, а затем его последующий выкуп, однако чешский клуб не согласен на такие условия.

Помимо московского клуба в покупке Комличенко заинтересованы также голландский «Фейенорд» и французский «Реймс», однако они также не могут договориться с «Младой».

Ранее Nevasport писал о том, что Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии, а также был вызван в сборную России по футболу.