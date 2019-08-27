Отец американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего, Флойд-Мэйвезер-старший, прокомментировал драку ирландца Конора Макгрегора с пожилым человеком в баре.

«Я бы вышиб дерьмо из Конора. Прямо сейчас. Я в два раза старше него, но я все равно надрал бы ему зад», – сказал Мэйвезер-старший, слова которого приводит TMZ.

Напомним, в апреле Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре за то, что тот отказался пробовать его виски. Инцидент попал на видео.

Позже пострадавший от Конора Макгрегора пожилой мужчина рассказал о том эпизоде и своем отношении к бойцу ММА, а ирландский боксер в среднем весе Люк Келлер вызвал на поединок Макгрегора.

Отметим, сын Флойда Мэйвезера-старшего победил Конора Макгрегора в 2016 году в боксерском поединке. Это произошло в десятом раунде техническим нокаутом.