В социальных сетях обсуждают внешний вид мужа Серены Уильямс Алексиса Оганяна на матче его супруги против российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге US Open.

Оганян посетил встречу Уильямс и Шараповой в футболке с аббревиатурой DARE, что расшифровывается как Drug Abuse Resistance Education — это специальная программа антинаркотического воспитания школьников и студентов в США. Также на футболке Оганяна присутствовала надпись «Держим детей подальше от наркотиков».

Поклонники Шараповой посчитали поступок Оганяна неуважением к сопернице его жены.

В 2016 году Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев, поскольку в ее допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Встреча Шараповой и Уильямс в первом круге US Open завершилась разгромной победой американки со счетом 6:1, 6:1. После завершения Открытого чемпионата США россиянка потеряет место в топ-100 рейтинга 52 недель WTA.