В матче седьмого тура чемпионата Болгарии между «Лудогорцем» и «Славией» нападающий хозяев Вандерсон попал в неловкую ситуацию.

На 79-й минуте матча бразильский футболист забил гол и побежал праздновать взятие ворот вместе со своей супругой, которая наблюдала за игрой на трибуне. Вандерсон выбежал за пределы поля и поцеловал девушку, но главный судья принял решение, что гол забит из положения «вне игры». Матч продолжился без бразильского нападающего, который пропустил атаку гостей, пока возвращался на поле с трибун.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte

