В матче седьмого тура чемпионата Болгарии между «Лудогорцем» и «Славией» нападающий хозяев Вандерсон попал в неловкую ситуацию.

На 79-й минуте матча бразильский футболист забил гол и побежал праздновать взятие ворот вместе со своей супругой, которая наблюдала за игрой на трибуне. Вандерсон выбежал за пределы поля и поцеловал девушку, но главный судья принял решение, что гол забит из положения «вне игры». Матч продолжился без бразильского нападающего, который пропустил атаку гостей, пока возвращался на поле с трибун.

Ранее сообщалось, что руководство ФИФА думает о возможной смене боковых арбитров на роботов, которые автоматически будут определять, находится ли футболист в офсайде. Как сообщает Mirror, в ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования.