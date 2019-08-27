Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу может возглавить болгарский «Лудогорец».

Об этом сообщает sport.ro со ссылкой на Bulgaria Today. По информации источника, тренер согласится встать у руля клуба из Разграда, если команда попадет в групповой этап Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в услугах 74-летнего румынского специалиста заинтересованы московское и киевское «Динамо».

Отметим, в плей-офф квалификации Лиги Европы «Лудогорец» встречается со словенским «Марибором». Первый матч завершился со счетом 0:0 и прошел в Болгарии. Ответная игра состоится 29 августа.

Напомним, с 2016 по 2017 год Мирча Луческу был главным тренером «Зенита», во главе которого завоевал один трофей — Суперкубок России.