Бывший игрок сборной России по футболу и «Краснодара» Владимир Быстров объяснил, почему на него обрушились с критикой фанаты клуба из-за шутки про новичка команды Маркуса Берга.

По словам спортсмена в интервью порталу «Спорт-Экспресс», ему приходили как хорошие, так и негативные комментарии по поводу этой шутки. «Больше удивляет глупость людей, которые на полном серьезе утверждают, что я сравнил Берга с деревом. Хотя в футболе – это привычное дело», — отметил Быстров.

Также футболист заявил, что когда он выставляет в соцсетях хорошие фотографии, ими никто не интересуется. «Как только делаешь шуточную запись, то у всех появился интерес», — заявил Быстров.

В своем «Инстаграме» Быстров выложил «сторис» с фотографией сосны и подписал её «М. Берг».