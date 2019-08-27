Российская теннисистка, серебряный призер Олимпиады-2012 Мария Шарапова рассказала о том, хочет ли она в дальнейшем играть в России.

В интервью порталу Eurosport Шарапова призналась, что очень бы хотела вернуться в Санкт-Петербург, потому что там не доиграла турнир в феврале 2019 года.

«Мне было очень обидно улетать оттуда. Особенно, когда я снялась с турнира и давала интервью, там было так много детей, все купили билеты, чтобы посмотреть, как я играю», — заявила спортсменка. Шарапова отметила, что после этого приняла решение, что в следующий раз она будет выступать в Санкт-Петербурге готовой.

«У меня не будет никакой травмы, и я хорошо сыграю», — оптимистично сказала теннисистка. С прошлого турнира Шарапова была вынуждена сняться из-за обострения травмы плеча.

Турнир WTA St.Petersburg Open Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 2015 года, в следующем сезоне он состоится с 8 по 16 февраля.