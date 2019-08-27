Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Вероника Кудерметова начали матчи первого круга на Открытом чемпионате CША. Турнир проходит на кортах национального теннисного центра «Билли Джин Кинг».

Наталья Вихлянцева играет против немецкой теннисистки Юлии Гергес. Ранее девушки встречались на корте трижды, на счету немки — три победы. Вихлянцева занимает 98-е место в текущем рейтинге 52 недель WTA, ее соперница Гёргес расположилась на 30-й строчке.

Вероника Кудерметова в первом круге встречается с американкой Франческой Ди Лоренцо. Теннисистки сойдутся друг с другом на корте впервые. Россиянка занимает 51-е место в текущем рейтинге 52 недель WTA, Ди Лоренцо расположилась на 125-м месте, возможность участия в US Open она получила благодаря «уайлд-кард» от организаторов соревнований.