Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о том, почему она предприняла решение возобновить спортивную карьеру.

В интервью порталу «Столица С» Подчуфарова отметила, что Олимпиада является пиком в карьере любого спортсмена, но в биатлоне есть очень много других стартов. «Скрывать не стану, Олимпиада – одна из моих целей. Три года достаточный срок, чтобы полностью восстановиться, и пробиться в олимпийскую команду», — сказала Подчуфарова.

Биатлонистка также отметила, что понимает ситуацию: ей придется подниматься с низов и справляться с большой конкуренцией в сборной для того, чтобы добиться своей цели.

Напомним, Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры в апреле 2018 года, однако спустя некоторое время решила вернуться в спорт.