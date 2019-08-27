Российский теннисист Андрей Рублев начал матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису против греческого спортсмена Стефаноса Циципаса.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке.

Ранее эти теннисисты сыграли между собой один матч, который завершился победой Циципаса.

Стефанос Циципас является восьмой ракеткой мира на данный момент, его соперник Андрей Рублев занимает 43-ю позицию в обновленном рейтинге 52 недель ATP. После выступления на турнире в Уинстон-Сэйлеме он поднялся на 4 позиции.

Рублев пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы запястья. Из-за этого он пропустил «Ролан Гаррос», который играется на грунте. Однако на хардовом покрытие, на котором проходят матчи Открытого чемпионата США, у россиянина не должно возникнуть проблем.