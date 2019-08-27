Российский футбольный клуб «Краснодар» сообщил о том, что на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» проданы все билеты.

Игра пройдет сегодня, 27 августа, на стадионе «Краснодар». Арена вмещает больше 33 тысяч зрителей.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

Отметим, что «Краснодару» удалось продать все билеты несмотря на то, что первая игра с «Олимпиакосом» закончилась разгромным поражением со счетом 4:0, авторами голов стали Мигель Герреро, Лазарь Ранджелович (2) и Даниэл Поденсе.. Для того, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, команде Сергея Матвеева необходимо забить минимум пять мячей в основное время. Если «Краснодар» забьет четыре гола, при этом не пропустив, то будет назначено дополнительное время.