Блинкова начала матч против Осаки в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова начала встречу первого круга Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки, первой ракетки мира.

Игра проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке.

Ранее эти теннисистки между собой не встречались. Анна Блинкова занимает 84-ю позицию в рейтинге 52 недель ATP, в то время, как ее соперница возглавляет рейтинг. Также Наоми Осака является действующей чемпионкой этого турнира Большого шлема. В 2018 году в финале US Open она обыграла американку Серену Уильямс.

Победительница пары Осака — Блинкова сыграет с лучшей теннисисткой пары Астра Шарма (Австралия) — Магда Линетт (Польша).