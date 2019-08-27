Стало известно, сколько Российская Федерация планирует потратить на организацию матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге.

По данным на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов, на подготовку и проведение турнира планируется потратить около 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Чуть более 2 миллиардов рублей потребуется из федерального бюджета, остальные расходы лягут на субъекты Российской Федерации.

Сообщается, что согласно прогнозам самая большая статья расходов — транспортная: на это обслуживание будет выделено больше 3 миллиардов. Около двух миллиардов планируется отвести на мероприятия оргкомитета российской части Евро-2020, а также на продвижение турнира.

Напомним, петербургская «Газпром-Арена» примет сразу четыре матча турнира: на стадионе состоятся три игры группового турнира, а также один четвертьфинальный матч Евро-2020.

Ранее Nevasport публиковал репортаж с дня открытых дверей волонтерского центра Евро-2020 в Петербурге.