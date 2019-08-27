Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную сборную Колумбии на товарищеские матчи против Бразилии и Венесуэлы. Об этом сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Барриос не первый раз вызывается в национальную сборную Колумбии, он участвует в матчах сборной с 2016 года и успел сыграть более 20 матчей. Полузащитник выступал за команду на Кубке Америки 2019 года, тогда команда дошла до 1/4 финала турнира. Из-за участия в Кубке Америки Вильмар Барриос пропустил часть предсезонной подготовки в петербургском «Зените».

Товарищеская игра против Бразилии состоится 7 сентября, затем колумбийцы сыграют против Венесуэлы 11 сентября. Игра Колумбия — Бразилия пройдет на стадионе «Сан-Лайф» в Майами, США. С венесуэльцами Колумбия сыграет на «Реймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе, США.