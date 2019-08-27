Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стартовала на турнире US Open в матче против француженки Полин Пармантье.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг».

Ранее эти теннисистки встречались на корте один раз в 2016 году на турнире в Монтеррее, победа осталась за Пармантье. Француженка располагается на 81-й строчке в рейтинге 52 недель WTA, ее соперница Анастасия Павлюченкова занимает 46 место на данный момент.

Ранее борьбу на турнире в женском одиночном разряде прекратили россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Мария Шарапова. Во второй круг US Open прошли Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов 200 тысяч долларов.