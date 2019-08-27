Российская фигуристка Ксения Синицына не сможет выступить на втором этапе юниорского Гран-при в американском Лейк-Плэсиде. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации по фигурному катанию на коньках России.

Согласно информации ФФККР, Синицына не смогла вылететь в США из-за проблем с документами. Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина заявила, что замену фигуристки провести уже невозможно, поскольку второй этап Гран-при стартует уже послезавтра, 29 августа. «Все прекрасно знают, какая у нас ситуация с оформлением американских документов», — заявила Ермолина, чьи слова приводит портал Sport24. По информации пресс-атташе, у Синицыной просто случился форс-мажор.

Также стало известно, что в Лейк-Плэсиде не выступит танцевальная пара Екатерина Андреева – Иван Десятов.

Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Лейк-Плэсиде пройдет с 29 по 31 августа.