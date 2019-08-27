Подчуфарова о допинге: Мне бояться нечего

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова высказалась о том, боится ли она допинговых скандалов после возобновления спортивной карьеры.

В интервью порталу «Столица С» россиянка заявила, что не боится разборок из-за употребления запрещенных препаратов, поскольку в противном случае не стала бы возвращаться в спорт. «Затаилась бы и сидела. Мне бояться нечего. Я не принимаю запрещенных препаратов. И снова рвусь в бой», — заявила Подчуфарова.

Биатлонистка также отметила, что в свете последних событий нельзя быть уверенной в безопасности на сто процентов. «Видите, всю сборную нашу не допустили на Игры в Корею. За бортом турнира четырехлетия оказались люди, никогда не нарушавшие антидопинговых правил», — заключила спортсменка.