Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису, уступив немке Юлии Гёргес.

Встреча продлилась три сета и завершилась победой представительницы Германии со счетом 1:6, 6:1, 7:6. Заключительную партию Вихлянцева проиграла на тай-брейке со счетом 6:1. На счету немки 9 эйсов, 8 двойных ошибок, а также три из десяти реализованных брейк-пойнта. Вихлянцева три раза подала навылет и совершила девять ошибок при подаче. Из шести имевшихся брейк-пойнтов Вихлянцева успешно реализовала три.

Теперь Юлия Гергес сыграет против обидчицы другой россиянки Вероники Кудерметовой — американки Франчески ди Лоренцо.

Ранее турнир в женском одиночном разряде на стадии первого круга покинули россиянки Дарья Касаткина, Мария Шарапова.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису составляет более 57 миллионов 200 тысяч долларов.