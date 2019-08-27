Бывший американо-канадский хоккеист Дональд Брашир, выступавший с Александром Овечкиным за «Вашингтон Кэпиталс» в НХЛ, обвиняется в хранении кокаина.

Об этом сообщает американский телеканал CBS. По информации СМИ, наркотик обнаружили у Брашира дома, о количестве хранимого кокаина не сообщается. Бывшему хоккеисту предъявлены обвинения в хранении наркотиков, а также в хулиганстве, поскольку ранее Брашир разбивал окна в своем доме

Судебное заседание по делу Дональда Брашира состоится в сентябре 2019 года.

Ранее другой одноклубник Александра Овечкина, нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года за то, что его допинг-проба во время ЧМ в Словакии дала положительный результат на кокаин. От вскрытия пробы В Кузнецов отказался, что автоматически означает признание вины.