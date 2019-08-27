Московский «Локомотив» официально объявил о подписании португальского полузащитника Жоау Мариу. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» клуба.

Ранее португалец выступал за миланский «Интер», он является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Соглашение с футболистом арендное, Жоау Мариу проведет в клубе один сезон.

Официально финансовые детали сделки не сообщаются, однако СМИ стало известно, что по окончании аренды «Локомотив» может выкупить полузащитника за 18 миллионов евро. Выплата заработной платы также будет осуществляться московским клубом в полном объеме, хотя футболист принадлежит «Интеру».

На настоящий момент презентация новичка клуба проходит на стадионе «Локомотива» в Москве — «РЖД-Арене».

Ранее в летнее трансферное окно 2019 года «Локомотив» осуществил трансфер черногорского нападающего Луки Джорджевича из петербургского «Зенита».