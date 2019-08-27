Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился кадрами со своей подготовки к бою с американцем Дастином Порье, в котором россиянин будет защищать титул.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов выложил фотографию с тренировки. Под ней Нурмагомедов оставил подпись: «Тебе нужно оставаться сфокусированным все время, в этой игре ошибки не прощаются».

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье за чемпионский титул UFC в легком весе состоится на турнире UFC 242. Соревнования пройдут 7 сентября в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов считается непобежденным бойцом в UFC, ранее он уже провел одну защиту титула против Конора Макгрегора.