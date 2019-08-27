Российский футбольный союз объявил бригады арбитров на матчи 8-го тура чемпионата России по футболу.

Встречу московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» рассудит бригада Виталия Мешкова. Ассистентами арбитра на линии станут Максим Гаврилин из Владимира и Адлан Хатуев из Грозного. Резервным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи.

На матче будет работать специальная бригада VAR. Главным видеоарбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, помогать ему будет москвич Сергей Карасев. Инспектором матча был выбрал Владимир Енютин из Москвы.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Открытие-Арена». Обе команды делят первую строчку в турнирной таблице и имеют по 14 очков после 7 туров чемпионата России.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.