Петербург в последние годы стал одним из главных футбольных городов планеты. В 2017 году северная столица приняла финал Кубка Конфедераций, год спустя в городе прошло семь матчей Чемпионата мира по футболу, а в 2020 году Петербург станет одним из хозяев на Евро-2020.

Проведение такого количества футбольных турниров мирового масштаба невозможно без волонтеров.

Корреспондент Nevasport нанес визит в волонтерский центр и разузнал, как проходит отбор волонтеров на чемпионат Европы 2020 года и ради чего люди конкурируют за бесплатную работу.

Пароли и явки: кто такие волонтеры и с чем их едят

По всей Европе для участия в футбольном празднике будут отобраны 12 тысяч волонтеров Оргкомитета — примерно по тысяче на каждый город-организатор.

На Евро-2020 волонтеров набирают по 24-м функциональным направлениям. Помощники Евро-2020 будут выдавать бейджи, помогать в организации матчей и работать со зрителями, общаться с болельщиками в билетных центрах, оказывать юридическую и транспортную поддержку и заниматься организацией церемоний — каждому найдется занятие по душе и по навыкам.

Руководитель волонтерской программы Евро-2020 в Петербурге Александр Максимов сам прошел большой путь, начиная волонтером на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Более подробно об отборе кандидатов можно узнать из интервью Александра Максимова порталу Nevasport:

Если вы хотели бы принять участие в волонтерской программе Евро-2020, то стоит поторопиться: прием заявок завершится 12 сентября из-за наплыва желающих. Не успеете подать заявку — можно попытать счастья в программе набора городских волонтеров турнира.

Слово кандидатам

Сейчас помимо приема заявок уже проходит этап интервьюирования кандидатов. Участники программы рассказывают о себе и своем опыте относительно выбранной функции, а также показывают уровень английского языка в общении.

С английским у волонтеров должно быть все хорошо: для того, чтобы попасть в команду Евро, необходимо пройти и онлайн-тест на знание языка. Иногородних и иностранных участников программы интервьюируют по интернету, а всем жителям Петербурга предстоит пройти очное интервью.

C Nevasport согласилась побеседовать одна из кандидиток в волонтеры чемпионата Европы в Петербурге Анастасия Трикевич.

Анастасия рассказала, что отбирается в волонтеры впервые, однако наличие опыта не так необходимо для кандидатов в волонтеры. После попадания в тысячу счастливчиков участники начинают проходить обучение. Для волонтеров запланированы как общие, так и функциональные тренинги, а также прохождение специальной подготовки.

Незабываемые впечатления — вот зачем люди хотят стать волонтерами Евро. Однако помимо этого отобранные кандидаты получат также комплект экипировки, бесплатный проезд на транспорте во время турнира, питание во время смен и многие

Евро-2020 — не конец

Волонтерская программа реализуется на базе специального центра Санкт-Петербургского государственного экономического университета. С 2011 года этот центр готовит волонтеров для разных спортивных и культурных мероприятий.

Об истории центра Nevasport рассказал его руководитель Сергей Рябов.

Можно смело говорить о том, что после реализации волонтерской программы на чемпионате Европы центр в СПбГЭУ продолжит работать в полную силу и готовить волонтеров для других крупных спортивных праздников.

На днях Роструд сообщил, что для волонтеров появится специальная графа в резюме. Их опыт будет учитываться при приеме на работу. Что ж, еще один повод стать бесплатным помощником и получить заряд эмоций от Евро-2020.