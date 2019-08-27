Российская теннисистка Анна Блинкова вылетела с US Open, уступив первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии.

Встреча прошла на корте национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» и заняла три сета. Окончательный счет по партиям 6:4, 7:6, 6:2. Второй сет Блинкова выиграла на тай-брейке, обеспечив себе возможность побороться за выход во второй круг, однако упустила ее в третьем сете.

Осака 8 раз подала навылет, а также сделала одну двойную ошибку. На счету россиянки Блинковой всего два эйса, также теннисистка чаще ошибалась при подаче, сделав четыре подобных оплошности.

Ранее борьбу на турнире в женском одиночном разряде прекратили россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева и Мария Шарапова. Во второй круг US Open прошли Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова.