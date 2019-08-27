Игроки испанской «Барселоны» Жерар Пике и Артуро Видаль выиграли на покерном турнире крупную сумму денег. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что испанец и чилиец приняли участие в турнире хайроллеров, который проходил в Барселоне одним днем. Жерар Пике занял в розыгрыше второе место, став обладателем призовых в размере 353 тысячи евро. Артуро Видаль заработал чуть меньше — его призовые на турнире составили 135 тысяч евро. В общей сложности, игроки «сине-гранатовых» увезли с турнира 487 тысяч евро.

По сравнению с размерами зарплат игроков «Барселоны» выиграли не столь значительную сумму, поскольку столько они могут заработать за пару недель.

Сейчас «Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Эрнесто Вальверде проиграла на старте турнира «Атлетику» из Бильбао, однако затем дома победила «Бетис» со счетом 5:2.