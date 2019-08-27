Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча заняла четыре сета и завершилась в пользу россиянина со счетом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. В третьем сете Андрей Рублев одержал победу на тай-брейке со счетом 9:7, второй сет на тай-брейке он проиграл со счетом 5:7. Циципас двадцать раз в матче подал навылет, на счету россиянина всего 14 эйсов. Циципас совершил семь двойных ошибок, Рублев сделал на одну меньше. Россиянин реализовал пять из двадцати брейк-пойнтов, его соперник — три из тринадцати.

В следующем круге US Open Андрей Рублев сыграет против победителя пары Бьорн Фрэтэнджело (США) — Жиль Симон (Франция).

Ранее во второй круг Открытого чемпионата США пробился россиянин Даниил Медведев.