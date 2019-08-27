Российский теннисист Карен Хачанов начал матч против канадского спортсмена Вашека Поспишила в первом круге Открытого чемпионата США.

Встреча проходит на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке. Ранее теннисисты между собой не играли.

Поспишил занимает 216-е место в рейтинге 52 недель WTA, его соперник Хачанов занимает 9-е место, имея 2890 очков. Также россиянин является девятым номером посева на турнире. Матч должен был начаться около 20:00 по московскому времени, однако поединок Бьорна Фрэтэнджело и Жиля Симона затянулся, поэтому старт игры пришлось отложить.

Ранее во второй круг турнира пробились россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев. Евгений Донской вылетел в первом раунде, проиграв в трех сетах Борне Чоричу из Хорватии.