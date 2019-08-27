Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил травму в матче «Краснодара» против греческого «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, на сайте Nevasport.

Игрок «Краснодара» покинул поле на 32-й минуте, до этого в одном из эпизодов он опустился на газон и больше не смог продолжить игру. Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев был вынужден сделать замену, на поле вышел Юнес Намли.

Сейчас в матче продолжается первый тайм, счет на данный момент 1:1. На 10-й минуте в составе «Краснодара» отличился Даниил Уткин, спустя минуту «Олимпиакос» сравнял счет благодаря голу Юссефа Эль-Араби.

Напомним, первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса», и теперь «Краснодару» необходимо забить еще пять мячей, для того чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.