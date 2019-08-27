Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своих впечатлениях от перехода в московский клуб и планах на будущее.

Слова футболиста приводит портал «Р-Спорт». Мариу заявил, что он надеется со временем выучить русский язык. «Я планирую остаться здесь дольше, чем на год. Думаю, что в первый год научусь понимать русский язык, а, начиная со второго, уже буду стараться говорить на нем», — оптимистично обозначил Мариу.

Напомним, сегодня стало известно, что Жоау Мариу официально перешел в «Локомотив» на правах аренды. Права на игрока принадлежал миланскому «Интеру». Соглашение с португальцем рассчитано на один сезон, после его окончания «Локомотив» может выкупить футболиста за 18 миллионов евро. Весь следующий год зарплату Мариу будет выплачивать московский клуб.