Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Полин Парментье в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продлилась чуть более часа десяти минут и заняла две партии. Первую Павлюченкова выиграла с разгромным счетом 6:1, однако затем вытащила сет на тай-брейке — 7:6 (7:2). За весь матч Павлюченкова сделала одну подачу навылет, у ее соперницы из Франции два эйса. Также россиянка в два раза чаще ошибалась при подаче: у Павлюченковой вышло шесть двойных ошибок в матче, а Парментье ошиблась трижды.

Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая в первом раунде смогла обыграть испанку Паолу Бадосу-Хиберт.